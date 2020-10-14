"الكهرباء": انتهينا من تركيب 9.5 مليون عداد في كل أنحاء مصر

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى اهتمامًا كبيرًا جدًا لقطاع الكهرباء، معقبًا: "عندنا احتياطي من الكهرباء محترم جدًا، وجودة التوزيع لكل المواطنين أصبحت جيدة للغاية".



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من تركيب 9.5 مليون عداد مسبق الدفع في شبكة الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه العدادات دقيقة للغاية وتساعد على تحكم المواطن في استهلاكه.



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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذ للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء، حيث أطلع الرئيس السيسي على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية.



ووجه الرئيس السيسي باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، فضلًا عن تعزيز جهود مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي.

