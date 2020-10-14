تعرف على موقف رونالدو من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية تشير إلى غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد نادي برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا إصابة رونالدو بفيروس كورونا.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن رونالدو سيغيب عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا بالفعل.

وأكد الموقع أن السبب وراء غياب رونالدو عن مباراة برشلونة ويوفنتوس هو أنه تم الإعلان عن إصابة اللاعب يوم 13 أكتوبر واللقاء سوف يلعب يوم 28 وبروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ينص على أنه يجب أن فحوصات اللاعب سلبية قبل أسبوع من المباريات.

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يوفنتوس رونالدو برشلونة

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