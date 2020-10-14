الديهي عن واقعة سحل فتاة المعادي: نطالب بمحاكمة المتهمين علنيًا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:20 م
الضحية
الضحية
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على واقعة سحل فتاة بمنطقة المعادى، وقتلها بعد التحرش والتي سقطت على الرصيف أسفل عجلات السيارة، وتوفيت في الحال.

وقال خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: "المجتمع يجتاج إلى صدمة إفاقة.. وأدعوا إلى محاكمات علنية لمثل هذه الحوادث.. ومتأكد أنه لن يمر ساعات إلا وتمكنت الداخلية من القبض على المجرمين، فالجميع مهتم بهذه القضية وتم التقاط رقم السيارة.. وعلى المجتمع المصري أن يلفظ هؤلاء.. وهذا شيء يجعل مرارة في الحلق".

وكان رجال المباحث تحفظوا على كاميرات رصدت واقعة مصرع فتاة المعادي أسفل عجلات سيارة 3 أشخاص، وسحل جثمانها خلال معاكستها، مبينة أنَّ الكاميرات المتحفظ عليها تخص محال تجارية في محيط الحادث، وتم فحص الكاميرات وتحديد الجناة وسيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال أصحاب المحال التجارية، وبعد تفريغ الكاميرات رصدت المتهمين أثناء محاولتهم التحرش بالضحية أثناء عودتها من العمل وعقب هروبها منهم اشتبكت ملابسها في سيارتهم، مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلات السيارة.

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