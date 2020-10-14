القسم الثالث.. صراع القمة والقاع يشتعل بالمجموعة السابعة

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تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر غدا الخميس ، ٦ لقاءات من الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السابعة لدوري القسم الثالث .



سماد السويس و النوبة



يتطلع الفريقان لحصد الفوز ، ففريق السماد لديه طموحات تحسين مركزه بجدول المجموعة ، حيث يمتلك ٣٥ نقطة بالمركز السابع .



أما فريق النوبة فلديه أمال البقاء في صراع القمة ، الى جانب انتظار عرقلة الفرق المنافسة ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد ٥٠ نقطة .



بورتو و رأس البر



يحمل فريق بورتو فوق اعناقه مهمة البقاء بالقمة والصعود لحصد تعب موسم طويل ، حيث يحتل المركز الاول برصيد ٥٣ نقطة



أما فريق رأس البر فيتواجد في دائرة الخطر ويتطلع للهروب ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد ٢٣ نقطة .



بورفؤاد و بلدية الاسماعيلية



يملك فريق بورفؤاد عزيمة قوية وطموحات ايجابية نحو استمرار الانتصارات والبقاء في صراع القمة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٥٣ نقطة .



أما فريق بلدية الاسماعيلية فيعاني من التواجد في منطقة الخطر ، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد ١٩ نقطة .





ابو شحاتة و كهرباء الاسماعيلية



يتطلع فريق ابو شحاتة للهروب من الخطر ، ومنطقة الهبوط من خلال الفوز في الجولتين القادمتين ، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٢١ نقطة .



اما الكهرباء فيسعى لختام الموسم بمركز ومستوى متقدم ، فيمتلك المركز الرابع برصيد ٤٢ نقطة.





غزل دمياط و ابو صوير



يسعى الفريق الدمياطي لحصد الفوز لختام الموسم بمركز متقدم ، حيث يحتل المركز الثامن برصيد ٣٢ نقطة ، أما ابو صوير فقد هبط رسميا للقسم الرابع ويحتل المركز قبل الاخير برصيد ١٦ نقطة .



ميت الخولي و الشهداء



يتواجد الفريقان في منطقة امنه بعيد عن الخطر لذا ستكون المباراة هادئة ، حيث يحتل فريق ميت الخولي المركز التاسع برصيد ٣٠ نقطة ، اما فريق الشهداء فيحتل المركز الخامس برصيد ٤١ نقكة