القسم الثالث.. صراع القمة والقاع يشتعل بالمجموعة السابعة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر غدا الخميس ، ٦ لقاءات من الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السابعة لدوري القسم الثالث .

سماد السويس و النوبة

يتطلع الفريقان لحصد الفوز ، ففريق السماد لديه طموحات تحسين مركزه بجدول المجموعة ، حيث يمتلك ٣٥ نقطة بالمركز السابع .

أما فريق النوبة فلديه أمال البقاء في صراع القمة ، الى جانب انتظار عرقلة الفرق المنافسة ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد ٥٠ نقطة .

بورتو و رأس البر

يحمل فريق بورتو فوق اعناقه مهمة البقاء بالقمة والصعود لحصد تعب موسم طويل ، حيث يحتل المركز الاول برصيد ٥٣ نقطة

أما فريق رأس البر فيتواجد في دائرة الخطر ويتطلع للهروب ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد ٢٣ نقطة .

بورفؤاد و بلدية الاسماعيلية

يملك فريق بورفؤاد عزيمة قوية وطموحات ايجابية نحو استمرار الانتصارات والبقاء في صراع القمة ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٥٣ نقطة .

أما فريق بلدية الاسماعيلية فيعاني من التواجد في منطقة الخطر ، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد ١٩ نقطة .


ابو شحاتة و كهرباء الاسماعيلية

يتطلع فريق ابو شحاتة للهروب من الخطر ، ومنطقة الهبوط من خلال الفوز في الجولتين القادمتين ، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٢١ نقطة .

اما الكهرباء فيسعى لختام الموسم بمركز ومستوى متقدم ، فيمتلك المركز الرابع برصيد ٤٢ نقطة.


غزل دمياط و ابو صوير

يسعى الفريق الدمياطي لحصد الفوز لختام الموسم بمركز متقدم ، حيث يحتل المركز الثامن برصيد ٣٢ نقطة ، أما ابو صوير فقد هبط رسميا للقسم الرابع ويحتل المركز قبل الاخير برصيد ١٦ نقطة .

ميت الخولي و الشهداء

يتواجد الفريقان في منطقة امنه بعيد عن الخطر لذا ستكون المباراة هادئة ، حيث يحتل فريق ميت الخولي المركز التاسع برصيد ٣٠ نقطة ، اما فريق الشهداء فيحتل المركز الخامس برصيد ٤١ نقكة

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