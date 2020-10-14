سمير أحمد ناعية محمود ياسين:" قلبه كان زي الفل"

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نعت الفنانة سمير أحمد، الفنان محمود ياسين قائلة:" كان فنان محترم وملتزم بكل حاجة جميلة، قلبه كان زي الفل، مش عارفة أقول إيه ولا أيه عن الفنان محمود ياسين، كان بالنسبة أخ كبير، وسعيدة بصداقته ".



وتابعت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء،: " مثلت معاه أحلى أيام في مسلسل "غدًا تتفتح الزهور"، وكان دائمًا يساعداني على الوقوف أمام كاميرة التلفزيون، معقبة: "كان واقف جنبي في كل حاجة، وآخر حاجة كانت "ماما في القسم"..دا العمل اللي حببني فيه، كان بالنسية لي أخ وصديق".





وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".



في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.



بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.



