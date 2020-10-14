هل يصاب المتعافي بكورونا مرة أخرى؟.. طبيب مناعة يجيب



آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97841 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها، و6071 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أكد الدكتور مجدي بدران، أخصائي المناعة، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي على الأقل مترين، وارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوباء ليس بعيدا عن أحد بدليل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفيروس.وأضاف "بدران" في مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء أن غدا اليوم العالمي لغسل الإيدي للوقاية من أمراض كثيرة وليس كورونا فقط، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود مياه يمكن استخدام الكحول للتطهير سواء للأطفال أو الكبار.وشدد أخصائي المناعة على ضرورة منع التدخين لكون هناك علاقة وثيقة بين المدخنين وارتفاع وفيات "كورونا"، لافتا إلى أن الرياضة والنوم مبكرا والأكل الصحي يرفع المناعة وبالتالي يقي من الوباء.وحول إمكانية إصابة متعافي كورونا بالوباء مجدد قال: "ممكن لأن المناعة التي اكتسبها المتعافي قصيرة المدى".