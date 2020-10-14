انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:04 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بوجودها في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم.

وقالت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعدت اليوم بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعبر عن ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وأضافت: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)
انتصار السيسي: سعدت بوجودي في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية (صور)

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