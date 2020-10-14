الديهي عن "فيديو محمد علي الأخير": موسم سنوي للرقيع

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:53 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على فيديو للمقاول الهارب محمد علي، يدعو فيه المعارضة بحسب وصف الهارب إلى الوقوف في وجهه الدولة واصفا إياه بـ "الرقيع".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: " هذا الفيديو السنوي لهذا الرقيع.. مرة يقول خلاص بطلت سياسة ومرة يقول سأعود لعملي.. فهذا الهارب عو الإفراز الحقيقي للجماعة الإرهابية.. وعلى من تبعوه أن يتوروا خجلا".

وتابع الديهي:" محمد يسير وراء المال ويأخذ الموضوع كسبوبة في الخارج.. فتارة يقرر اعتزال السياسة وتارة يعود مرة أخري.. هذا الهارب ليس له عمل".

كما علق الإعلامي نشأت الديهي، على تقرير البنك الدولي، والذي نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن نتائجه أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار.

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: " يجب علينا أن نشكر جميع المسؤولين عن ذلك، ومعناه أن لدينا قيمة لجذب هذه الاستثمارات من الخارج.. وهذا معناه أن الجميع مستفيد لأن ذلك يقل من نسب الباطلة".

وتابع الديهي: " التقرير يدل على أن الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.. فمصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020، ولا يجب أن نفوت فرصة التناول لهذه الأخبار لبث الثقة في نفوس الناس".

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