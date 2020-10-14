ختام فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري بالإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصرى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام وتفعيل البطولات التى تكتشف المواهب للرياضية.

ونفذت أولمبياد الطفل المصري بالتعاون بين الإداراة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدرى، وكيل الوزارة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، وتعد أولمبياد الطفل المصرى نموذج محاكاة مصغر من الأولمبياد.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير المديرية ممثله في إدارة الطلائع بالأولمبياد للعام الثانى على التوالى، حصدت 9 كؤوس و9 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضة و7 ميداليات برونزية.

وأعربت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن سعادتها بحصول الإسكندرية على البطولة في نسختها الثانية وللعام الثانى على التوالى.

وأضافت أن نتائج نهائي أولمبياد الطفل المصري ٢٠٢٠ في نسخته الثانية تضمنت كؤوس ميداليات ذهبية ١٠٠ م عدو بنات شذي حسام أحمد المشروع القومي للناشئين، وتنس طاولة فردي بنين ياسين ياسر جابر م ش سموحة، وتنس طاولة فردي بنات مريم إبراهيم يونس م ش سموحة، وتنس طاولة زوجي بنين نور الدين فرج- سيف الدين أسامه م ش سموحة، وتايكوندو بنات تحت ٤١ ك حور محمد السيد مدرسة كليوباترا، وتايكوندو بنين تحت ٤٥ ك محمود محمد محمود م ش سموحة، وفريق كرة السلة بنين م ش سموحة، وفريق كرة القدم خماسي بنات نادي المجد، وفريق كرة الطائرة بنين م ش سموحة.

وأشارت إلى أن ميداليات فضية تضمنت دفع جلة بنات شاليمار محمد محمد نادي الاتحاد، وكاراتيه بنات حزام أسود ناشئين مريم عبد المنعم حسن المؤسسة العسكرية، وتايكوندو بنات تحت ٥٥ ك حبيبة متولي عطية م ش النصر، وتايكوندو بنين فوق ٦١ ك محمد أحمد فوزي أكاديمية نور، وفريق كرة السلة بنات نادي سموحة.

وتابع أن ميداليات برونزية في كاراتيه حزام بني زين الدين أحمد نادي سموحة، وتايكوندو بنين تحت ٣٧ ك يوسف رضا عباس نادي شباب محسن، وتايكوندو بنين تحت ٥٣ ك بدر الدين خالد أكاديمية نور، وتايكوندو بنين تحت ٦١ ك عبدالرحمن إبراهيم رزق م ش سموحة، وتايكوندو بنات تحت ٣٣ ك هنا عمرو إبراهيم م ش الحرية، وتايكوندو بنات فوق ٥٥ ك شيماء وليد عزت م ش الحرية، وفريق كرة اليد بنين م ش الظاهرية.

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