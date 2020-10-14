محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استعاد الفنان محمد صبحي، ذكريات جمعته بالفنان الراحل محمود ياسين والذي توفى عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وشارك "صبحي" عدد من الصور من مشاهدهم معا، حيث اشتركا في فيلمين معا، وهما "أين المفر" عام 1977 وفيلم "بلاغ ضد امرأة" عام 1086.

يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى صباح اليوم، ومن المقرر إقامة الجنازة غدا من مستشفى المعادي وأعن عن ذلك نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)
محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع الراحل محمود ياسين (صور)

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