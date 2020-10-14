صحيفة مغربية تسخر من تصريحات ميدو بشأن انحياز التحكيم الإفريقي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تسببت تصريحات أحمد حسام “ميدو” نجم نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بضرورة مراقبة الكاف لحكام مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء المغربيين جدلا واسعا في الأوساط المغربية.

 

وطالب ميدو الكاف بضرورة مراقبة مباراة الأهلي ضد الوداد السبت المقبل والزمالك ضد الرجاء الأحد، لضمان تحكيما عادلاً، وألا تكون هناك أي قرارات مثيرة للجدل تؤثر على نتيجة كل مباراة.

 

وسخرت صحيفة “المرصد برو” الإلكترونية المغربية بطريقة خاصة من تصريحات ميدو، حيث استعانت بتصريحه عن التحكيم الأفريقي، مع وضع صورة لفاروق جعفر نجم الزمالك السابق.

 

وكان جعفر قد أثار جدلا كبيرا قبل عدة أسابيع عندما قال عبر قناة الزمالك، إن ناديه كان يجلس مع الحكام قبل مبارياته الأفريقية، ويعرض الحكم خدماته سواء باحتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض أو طرد أحد لاعبي المنافس، في مقابل الحصول على جولة حرة في بورسعيد من أجل شراء بعض الهدايا.

 

تصريحات جعفر يبدو أنها أثارت ردود أفعال كبيرة ليس فقط محليا ولكن على المستوى العربي والأفريقي أيضا.

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