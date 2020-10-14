الديهي: ما تحقق في قطاع الكهرباء يجب أن يدرس للعالم (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قطاع الكهرباء في مصر من أنجح القطاعات، وما تحقق فيها يحتاج أن يدرس، لافتًا إلى وزير الكهربا محمد شاكر من الوزراء الناجحين في الحكومة ويعمل في صمت.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: "شاكر يستحق الشكر والتقدير وما تحقق شهادة أن المصري قادر على النجاح في ظل إرادة سياسة نجاحة، فمصر نجحت في توليد طاقة بكميات أكبر وتم الربط مع العديد من الدول فهذا القطاع يشرف".

وتابع الديهي: "نحن نتمتلك أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان ويجب أن نتغني بها سنتين، ولنا أن نفخر بما تحقق.. وأدعو الإعلام لتوثيق هذه الإنجازات لكي تتعلم منها الأجيال المقبلة".

وهنأ الإعلامي نشأت الديهي، القوات الجوية بعيدها السنوي والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام وهو يوم معركة المنصورة الجوية والتي دارت بين كل من مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي والتي وقعت في مثل هذا اليوم عام 1973 ضمن حرب أكتوبر.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": " نفخر بأننا نتحدث عن قواتنا الملسحة وذاكريتها ومازالنا نستديعي منها العبرة"، متابعا:0المعركة وقعت حينما حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبيرة بدلتا النيل في كل من طنطا، والمنصورة، والصالحية لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي مما يمكنها من التغلب على القوات الأرضية المصرية، ولكن تصدت لها الطائرات المصرية.".

وتابع الديهي: "دارت اكبر معركة جوية في سماء المنصورة.. ومن حقنا أننا نتفخر بقواتنا المسلحة.. وننعش ذاكرتنا بالانتصارات".

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