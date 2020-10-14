محمد عبدالرحمن ينعى الراحل محمود ياسين

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أعرب الفنان محمد عبدالرحمن عن حزنه الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.



ونشر محمد عبدالرحمن صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب: البقاء والدوام لله فى النجم محمود ياسين.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

