عزت العلايلي ناعيًا محمود ياسين: علامة من العلامات الفنية والأخلاقية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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نعى الفنان عزت العلايلي، محمود ياسين، قائلا: "علامة من العلامات الفنية والاخلاقية، ونموذج عالي جدًا يحتذي به الكثيرين"

وتابع "العلايلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن محمود ياسين كان فنانا غير أنانيًا، وله أفضال كثيرة على الفنانين سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، معقبً:" كان ملتزمًا بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

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