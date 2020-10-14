وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد اليوم الأربعاء، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعا بقاعة التعاون الزراعي بالمديرية وذلك بحضور الأستاذ محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية والمهندس علي مسعد مدير عام الحماية والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون ومديري الادارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام الحماية بالإدارات وبعض مديري الادارات بالمديرية.

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع بالمرور والمتابعة اليومية على أعمال حماية الاراضى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتعدين وايضا التنسيق الدائم والمستمر مع كافة الأجهزة المعنية لتفعيل الإزالة الفورية لأي تعديات تقع على الأراضي الزراعية اولا باول.

وأشار أنه يتم تعديل الأجر اليومي للعامل في محصول القطن موسم 2020 إلى 60 جنيها بناءا على تأشيرة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وذلك بالنسبة لمركزي ابشواي ويوسف الصديق وكذلك سرعة إرسال التقرير الشهري قبل يوم 20 من الشهر للرقابه على المبيدات للرد على الوزارة.

ونوه بالتنبيه على مديري الجمعيات الزراعيه والارشاد الزراعى بضرورة ارشاد المزارعين بشراء تقاوي َمن محل او منفذ مرخص له بالاتجار في التقاوي وسرعة إرسال جميع البيانات الاحصائيه وذلك يومي السبت والثلاثاء وعدم التأخير وايضا عند إرسال تحريات ضرورة الكشف عن وجود حيازات لهم من عدمة وارسالها على وجه السرعه.
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل
وكيل زراعة الفيوم: حملات مكثفة للتصدى لتعديات الأراضي ومتابعة المحاصيل

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