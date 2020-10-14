الموجي الصغير ينعى الراحل محمود ياسين

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نعى الموسيقار الموجي الصغير، نجل فارس النغم والموسيقار الكبير محمد الموجي، الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.



ونشر الموجي الصغير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منشور ينعي فيه الراحل محمود ياسين.



وكتب: "انا لله وانا اليه راجعون رحل الانسان والفنان الجميل محمود ياسين تعاملت معه في فيلم الرجل الصعيدي".



وتابع: "وكان سعيدًا جدًا بالموسيقى التي وضعتها للفيلم واحتضنني بعد عرض الفيلم وقال لي مبروك ياموجي الموسيقى رائعه الله يرحمه انسان وفنان صعب تعويضه".



ومن الجدير بالذكر أن الفنان القدير محمود ياسين، رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ74 عامًا بعد صراع مع المرض.