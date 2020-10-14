عودة طالبة قنا المتغيبة بعد 5 أيام

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:34 م
طالبة قنا المتغيبة
طالبة قنا المتغيبة
بسام عبدالحميد
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قال مصدر أمني في تصريحات لـ"الفجر"، إنه تم العثور على الطالبة المختفية بمدينة قنا في ظروف غامضة منذ 5 أيام.

وتابع المصدر، أنه تم العثور على الطالبة عند خالها بالقاهرة، وتم التواصل مع ذويها بعد 5 أيام من بلاغ اختفاءها، وجار العمل على عودتها وانهاء الإجراءات القانونية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد اختفاء الطالبة شهد محمد هاشم، 15 عامًا، من منطقة المنشة البحرية في قنا، في ظروف غامضة، منذ 5 أيام.

فيما نشر أهالي الطالبة عدد من أرقام هواتف المحمول وهي 01100043360، 01111853512 حال التعرف على معلومات تدل على موقع اختفاءها.

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