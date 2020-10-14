رحل فتى أحلام الشاشة.. هكذا نعت هبة الأباصيرى محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة والإعلامية هبة الأباصيرى عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت هبة الأباصيرى صورة مجمعه للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : رحل أحد صناع جيل بأكمله .. رحل فتى أحلام وفتى الشاشة بعد أن ترك بصمته الدامغة فى حب الوطن ومعنى الحب .. صاغها بنعومة فى قلوب وعقول ربما أجيال بأكملها وليس جيل واحد.

وتابعت : رحل الموهوب المتفرد المثقف المحب ، رحل صاحب الصوت الرخيم الذي لقنّا بمنتهى اليسر والصدق معانى الأدب والشعر والتاريخ والثقافة والحضارة ودماثة الخلق .. سلاماً ورحمة يا من سبقتنا لدار السلام والرحمة.. محمود ياسين فى ذمة الله.

وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

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