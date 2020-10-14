كواليس مشاجرة ميسي بعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي دخل في مشاجرة عنيفة عقب مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البوليفي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشارت فضائية Cuatro الإسبانية إلى أن المنتخب الأرجنتيني قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف وعقب صافرة نهاية المباراة دخل ليو ميسي في مشاجرة مع قائد منتخب بوليفيا وأحد أعضاء الجهاز الفني.

وأكدت الفضائية الإسبانية أن مارسيلو مارتينز مورينيو قائد منتخب بوليفيا ولوكاس دي لا نافا المدرب البدني لمنتخب بوليفيا قاما بتذكير ميسي بفوز بوليفيا على الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف في عام 2009.

وأوضحت الفضائية الإسبانية أن ميسي لم يتمالك أعصابه وقام بتوجيه بعض الكلمات النابية لمورينيو ولانافا عقب صافرة نهاية المباراة ثم تدخل لاعبو المنتخبين لفض الاشتباك وتهدئة اللاعبين.

وأفادت الفضائية الإسبانية بأن مورينيو قال لميسي:" تلقوا ستة" وهو الأمر الذي لم يعجب ميسي الذي رد بكلمات نابية كما اشتكى البرغوث الأرجنتيني من أن لوكاس نافا قضى المباراة بأكملها يصرخ على دكة البدلاء.


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