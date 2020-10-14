مهند حسنى لـ"الفجر الفني": ماحمسني للمشاركة فى "حكايات بنات 5" جمهوره الكبير.. وسعيد بهذه التجربة

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أعرب الفنان مهند حسنى عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل"حكايات بنات 5"، الذى تدور أحداثه حول أربع فتيات ويناقش مشكلاتهن الاجتماعية والعاطفية.







وقال مهند حسنى فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنه رشح لدور "مالك" فى "حكايات بنات 5"، عن طريق المخرج طارق زهران الذى رشحه إلى مخرج العمل مصطفى أبو سيف.







وأضاف "حسنى"، أن ماحمسه للمشاركة فى "حكايات بنات 5"، هو أن المسلسل بأجزائه الأربعة ناجحة، وله جمهور قوى وعريض، مشيراً إلى أن التعاون مع الفنانة هند عبد الحليم ممتع وجميل، معبراً عن ذلك قائلاً"هند أختى وصديقتى وهى فنانة جميلة على كل المستويات وسعدت بالشغل معاها".





وأشار أن ردود أفعال الجمهور أسعدته، لأنها كانت إيجابية سواء على شخصيته أو على المسلسل بشكل عام، مضيفاً أنه دائماً يحرص على متابعة آراء الجمهور حتى يطور من نفسه.





يذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.