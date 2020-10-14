نسرين أمين عن رحيل محمود ياسين "فقدت مصر واحد من أهم فنانين الوطن العربى"

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أعربت الفنانة نسرين أمين عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.



ونشرت نسرين صورة مجمعه للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : فقدت مصر اليوم واحد من أهم فنانين الوطن العربى.. الفنان القدير صاحب التاريخ الفنى الرائع محمود ياسين.. البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.



وسيتم أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود ياسين غدًا الخميس ١٥ أكتوبر ، بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء سيكون في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم، وفقًا لما أعلنته ابنه الفنان عمرو محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يعد محمود ياسين من أعظم الفنانين الذي تمتع بمسيرة فنية حافلة ومالزالت خالدة سواء في السينما والتليفزيون والمسرح.

