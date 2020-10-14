البريد الأردني يستأنف عمله في مبنى الإدارة العامة الأحد المقبل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
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أعلن البريد الأردني، أن العمل في مبنى الإدارة العامة، ومركز التبادل الدولي وجمرك بريد عمان، سيعود اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل كالمعتاد، وذلك عقب توقفها عن العمل لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين فيها.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن فرق التقصي الوبائي قامت اليوم بجمع عينات من موظفي البريد في مبنى الإدارة العامة في المقابلين، من أجل التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف، أن ادارة البريد ومنذ أن تبلغت بوجود إصابات بين موظفي مبنى الإدارة العامة للبريد والبالغ عددهم 5 موظفين، أغلقت المبنى وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية، حيث حضر فريق من التقصي الوبائي وقام بأخذ مسحات من الموظفين على مدى يومين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البريد الأردني يتبع جميع الإجراءات الصحية لضمان سلامة الموظفين والمواطنين.

وبين العزة، أن إدارة البريد، طلبت تعقيم المبنى ومكاتب الموظفين والمستودعات وقسم الحركة بما يتماشى مع المتطلبات الموضحة في البروتوكول الصحي، و قام فريق متخصص بالتعقيم، بالإجراءات اللازمة وفق الأسس الصحية المتبعة في هذا المجال.

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