تعرف على مخطط أردوغان للإطاحة بمعارضيه حول العالم (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشف فيه عن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإطاحة بمعارضيه حول العالم.

وأضاف التقرير أنه فى خطوة محفوفة بالمخاطر عميل استخبارات تركي يستنجد بالشرطة النمساوية معلنًا تسليم نفسه وطلب الحماية ليعترف بأمور أسقطت ورقة التوت عن أفعال أردوغان الانتقامية تجاه أعدائه.

وأوضح أن فياز أوزتورك العميل التركي اعترف للشرطة في فيينا أنه تلقى أوامر بقتل سياسي نمساوي كردي وهو لا يريد تنفيذ المهمة.

وتابع التقرير اعتراف "أوزتورك" كشف مخطط أردوغان لملاحقة خصومه حتى خارج تركيا كما فعل مع فتح الله جولن الذي يلاحقه أردوغان منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أعترف أوزتورك بأمر آخر أكثر خطورة وهو الشهادة الزور لإدانة موظف بالقنصلية الأمريكية فى اسطنبول وهذا يثير الشكوك حول حقيقة إدانة متين توبوز الذي عمل فى وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات فى اسطنبول والذي حكمت عليه تركيا فى يونيو الماضي بالسجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة مساعدة جماعة إرهابية مسلحة.

الحكومة النمساوية طالما كانت قلقة بشأن نفوذ المخابرات التركية في النمسا وقضية أوزتورك دقت ناقوس الخطر كارل نهامر وزير الداخلية النمساوي ذكر لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه يأخذ الأمر على محمل الجد رافضا التعليق على تفاصيل القضية لان التحقيقات ما زالت مستمرة.

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