انتهاء مهلة طعن مرتضى منصور على قرارات الاولمبية رسميا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتهت اليوم الأربعاء مهلة طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرارات اللجنة الاولمبية الصادرة بشأنه ، ليخسر مرتضى فرص التقاضي والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت لها الاولمبية في إصدار قراراتها السابقة .


وكان تقدم طعن مرتضى متصور رسميا على القرار خلال أسبوع من تاريخ أخطاره يعد الفرصة الوحيدة الممنوحة له للسير في الأطر الرياضية للتقاضي والمعترف بها دوليا في هذا الصدد .


يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت وقد أعلنت إيقاف مرتضى منصور رسميا عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

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