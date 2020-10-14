انتهاء مهلة طعن مرتضى منصور على قرارات الاولمبية رسميا

انتهت اليوم الأربعاء مهلة طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرارات اللجنة الاولمبية الصادرة بشأنه ، ليخسر مرتضى فرص التقاضي والطعن رياضيا وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت لها الاولمبية في إصدار قراراتها السابقة .





وكان تقدم طعن مرتضى متصور رسميا على القرار خلال أسبوع من تاريخ أخطاره يعد الفرصة الوحيدة الممنوحة له للسير في الأطر الرياضية للتقاضي والمعترف بها دوليا في هذا الصدد .





يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت وقد أعلنت إيقاف مرتضى منصور رسميا عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.