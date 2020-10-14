مقتل بقال بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:02 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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لقي بقال بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، جنوب المنيا، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالوجه، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة مسلحة بقرية الشيخ عبادة.

وعلى الفور، انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي، لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة بينهما على الجيرة، استخدموا فيها الأسلحة النارية، مما أدى إلى مقتل بقال يدعى (م.ع 54 سنة)، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالوجه، وتحرر بالواقعة وجار القبض علي طرفي النزاع واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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