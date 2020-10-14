هدف ريال مدريد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يخشى رحيل نجم خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده في صيف 2021.


وأكدت شبكة Sport Witness البريطانية أن مانشستر يونايتد حد الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي كهدف رئيسي لتعويض رحيل بوجبا.


وألمحت الشبكة البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار بوجبا مع الشياطين الحمر في ظل عدم تجديد عقده مع الفريق، حيث سيكون قادرًا على الإتفاق مع أي نادي بداية من يناير المقبل.


وأفادت الشبكة البريطانية بأن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة على التعاقد مع كامافينجا البالغ من العمر 17 عامًا لأنه يحظى بإهتمام ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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