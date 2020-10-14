قبل مواجهة الوداد.. تعرف على مصابي الأهلي





يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكانت بعثة فريق الأهلي سافرت أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لخوض لقاء الذهاب يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.





ويتواجد في مستشفى النادي الأهلي، 7 لاعبين مصابين، وهم:









كريم نيدفيد، المصاب في غضروف الركبة وخضع لعدة جراحات، وسعد سمير الذي يعاني من إصابة في وتر أكيلس، بالإضافة إلى محمود متولي، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.





كما هو الحال لـ محمد محمود، والذي أجرى عمليتين جراحيتين للرباط الصليبي، ويعاني مؤخرا من قطع في غضروف الركبة، بالإضافة إلى رامي ربيعة المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، ومحمود وحيد الذي يعاني من شد في العضلة الضامة، وفي الأخير محمود كهربا الذي يخضع للتأهيل، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.





وخرج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مؤخرا من دائرة المصابين، بعدما عانى من مزق بسيط في العضلة الضامة، كما هو الحال لآليو بادجي وأيمن أشرف اللذان تم تعافيهم مؤخرًا.





وضمت قائمة الأهلي التي اختارها موسيماني لخوض اللقاء كلا من:





محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وآليو بادجي



