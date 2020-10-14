قبل مواجهة الوداد.. تعرف على مصابي الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق الأهلي سافرت أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لخوض لقاء الذهاب يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويتواجد في مستشفى النادي الأهلي، 7 لاعبين مصابين، وهم:


كريم نيدفيد، المصاب في غضروف الركبة وخضع لعدة جراحات، وسعد سمير الذي يعاني من إصابة في وتر أكيلس، بالإضافة إلى محمود متولي، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

كما هو الحال لـ محمد محمود، والذي أجرى عمليتين جراحيتين للرباط الصليبي، ويعاني مؤخرا من قطع في غضروف الركبة، بالإضافة إلى رامي ربيعة المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، ومحمود وحيد الذي يعاني من شد في العضلة الضامة، وفي الأخير محمود كهربا الذي يخضع للتأهيل، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وخرج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مؤخرا من دائرة المصابين، بعدما عانى من مزق بسيط في العضلة الضامة، كما هو الحال لآليو بادجي وأيمن أشرف اللذان تم تعافيهم مؤخرًا.

وضمت قائمة الأهلي التي اختارها موسيماني لخوض اللقاء كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وآليو بادجي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد الأهلي أيمن اشرف

أخبار تهمك

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مفاجئة من فايلر إلى موسيماني ولاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ نصف ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 12 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مران الأهلي| تدريبات بدنية قوية واستمرار الثلاثي المصاب بالتأهيل

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

ستعود أقوى.. نجم الأهلي يوجه رسالة إلى محمد محمود بعد إصابته

الكشف عن حالة اللاعبين المصابين في الأهلي

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

موسيماني يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

07:40 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي