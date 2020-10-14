القناة يلاقي السويس في ختام لقاءات القسم الثاني

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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القناة يلاقي السويس في ختام لقاءات القسم الثاني

تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر غدا الخميس مباراة هامة تجمع فريقا القناة و نظيره منتخب السويس ، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .


يتطلع الفريقان من خلال هذا اللقاء لحصد الفوز من أجل ختام هذا الموسم في مركز متقدم ، ففريق القناة يحتل المركز الخامس برصيد ٣٢ ، ويقوده فنيا تامر مصطفى .

أما فريق منتخب السويس فلديه نفس الطموح من المباراة بعد فقدان الامل في اللحاق بالقمة ، حيث يحتل المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة ، ويقوده فنيا أشرف خضر .

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