فحص 48 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع بقنا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:51 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الفرق الطبية بوحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بكافة مراكز المحافظة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 48 ألف و118 طفل من حديثي الولادة وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة من عمر 3 ايام وحتى 28 يوم والتي تم اطلاقها في أكتوبر من العام الماضي.

وأشاد محافظ قنا بالمبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين ومن بينها مبادرة الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزيم لتلاميذ المدارس، ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والمبادرة التي نحن بصددها وهي مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.

من جانبه أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، على تواصل اعمال المبادرة بوحدات ومراكز الرعاية الاساسية البالغ عددها 42 وحدة صحية موزعة في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف أنه في حال تم اكتشاف إصابة الطفل بضعف أو فقدان للسمع يتم عمل ملف طبي يشمل التحاليل والفحوصات الخاصة بالطفل المريض لتحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية أو زراعة قوقعة للطفل عند السن المناسب على أن تتم المتابعة الدورية للحالات التي يتم علاجها لمعرفة مدى استجابة الطفل للعلاج.

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