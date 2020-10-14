محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير كورنيش النيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استعرض محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، عدد من المقترحات المقدمة من خريجي كليتي الفنون الجميلة والهندسة، لتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا وإقامة كورنيش جديد غرب النيل موازي للكورنيش الحالي، جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

واشاد محافظ قنا بكافة المقترحات المقدمة لتطوير الكورنيش الحالي وإقامة كورنيش جديد بغرب النيل، وأكد أن المقترحات التطوير تضمنت توفير كافة الخدمات (مطاعم -مسرح -ملاعب تنس وكرة قدم ويد وسلة -مناطق خضراء – استراحات للمترددين -أماكن انتظار السيارات -ممشي -محلات تجارية)، ووجه الداودي بدراسة كافة المقترحات بشكل جيد للعمل على تنفيذها علي ارض الواقع.

واكد الداودي حرص المحافظة علي تطوير كافة الحدائق والمتنزهات حتى تظهر بالشكل الذي يليق بالمواطن القنائي والزائرين لمحافظة قنا وبما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل لأبناء قنا وتحسين المظهر الجمالي والحضاري لمعالم المحافظة.

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