منع حرق المخلفات الزراعية.. إجراءات حكومية لمواجهة السحابة السوداء

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لا تدخر الحكومة المصرية جهدا، من أجل الحد من تلوث الهواء، والسيطرة على السحابة السوداء، ومنع تكونها، بسبب ملوثات الهواء، وعلى رأسها الأدخنة التى تخلفها عمليات حرق قش الأرز.



فالسحابة السوداء، ظلت مشكلة تواجه مصر على مدى سنوات كثيرة، إذ يقوم عدد من المزارعين بحرق المخلفات الزراعية، وقش الأرز، فى تلك الفترة من كل عام، مما يؤدى إلى تلوث الهواء، وتكون السحابة السوداء، التى لا تزال الحكومة تسعى جاهدة من أجل منعها، ن خلال حزمة من القرارات، والإجراءات التى يتم تنفيذها، لإحكام السيطرة عليها، والحد من نوبات تلوث الهواء.



ومن بين الهيئات والجهات الحكومية المعنية بمواجهة السحابة السوداء، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، إذ يجرى التنسيق فيما بينها، لمواجهة نوبات تلوث الهواء، المعروفة باسم "السحابة السوداء"، والتى تحدث خلال فصل الخريف من كل عام.



لجان لمكافحة السحابة السوداء فى المحافظات



وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تقديم جميع أشكال الدعم لإنجاح منظومة مكافحة السحابة السوداء، كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خصوصا مع موسم حصاد قش الأرز، ومتابعة إجراءات السيطرة عليها، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للإفادة بالنتائج بشكطل يومى.



وقال اللواء محمود شعراوى، إن اللجان المشكلة بالمحافظات، ستقوم بالمرور الدورى، خصوصا فى الفترة المسائية، لضبط أى مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية الصلبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة، وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشآت الملوثة، سواء كانت مكامير فحم، أومسابك، أومصانع طوب، وغيرها من الأنشطة الملوثة، خلال فترة موسم السحابة السوداء، حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، مع التنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائى لها بعد الخامسة مساء، وحتى السابعة من صباح اليوم التالى، إلى جانب التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، لتشديد الرقابة، وضبط السيارات المخالفة التى تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة أسبابها.



وشدد شعراوى على أهمية التنسيق بين المحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، للتعامل الفورى مع جميع أنشطة الحرق المكشوف، مؤكدا على التنسيق مع الوزارات المعنية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة فى المحافظات بالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات.



إجراءات وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء



وفى مطلع شهر أكتوبر الحالى، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة، تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارتى الزراعة، والتنمية المحلية والجهات المعنية، من أجل إحكام السيطرة على مصادر التلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.



وأكدت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة، والمنتشرة فى جميع أنحاء محافظات المنظومة، وهى: الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والقليوبية، قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، فى التفتيش على 2878 منشأة صناعية، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة 410 منشآت، وتوقف 2278 أخرى عن العمل، وفقا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة، كما تبين مخالفة 190 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأوضحت وزيرة البيئة أن إجمالى ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بلغ حوالى 200 ألف طن، بالموقع التى تم فتحها تحت إشراف وزارتى البيئة والزراعة، لافتة إلى أن محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة، حررت 102 محضر حرق مخلفات زراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية، ونظم الإنذار المبكر، لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.



وقامت وزارة البيئة بتنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات، وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، أسفرت عن فحص نحو 9698 سيارة، تبين مطابقة 7474 سيارة منها، ومخالفة 2224 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



بالإضافة إلى ذلك، تستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي، فنفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 5449 نشاطا توعويا للمزارعين، للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية، وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية، وقد بلغ عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة، كالواتس آب، وفيس بوك، والخط الساخن، إلى 111 بلاغا، تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية، وقمامة، ومنشآت صناعية، وتم التعامل معها.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تتابع الأوضاع على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية، للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة.



وخصصت وزارة البيئة أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين، من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 صباحا حتى 9 مساء، وعبر موقع التواصل الاجتماعي "Facebook"، عبر صفحة وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق "واتساب" على رقم 01222693333، وتليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.