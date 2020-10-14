ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

باتت فرص لحاق محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم صعبة للغاية.





ويواجه الأهلي الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.





وأجرى "كهربا" أشعة على العضلة الخلفية التي يعاني من شد فيها وأثبتت عدم تحسن اللاعب بالنسبة التي يأمل فيها الجهاز الطبي للفريق الأحمر بقيادة الدكتور خالد محمود.





وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور قد وضع برنامجًا تأهيليا لكهربا للتعافي من الإصابة بواقع 5 جلسات علاج طبيعي يوميا لكن حالة اللاعب لم تتحسين بالشكل المطلوب.





ويبذل الجهاز الطبي محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب لمباراة السبت لكن فرص لحاقه بمواجهة السبت المقبل صعبة للغاية.







