إعادة تشكيل شعبة المصدرين برئاسة "الجبلي"

أعيد تشكيل مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين لدورة 2020/2024 عقب انتهاء انتخابات الشعبة اليوم الأربعاء والتى أسفرت عن فوز الدكتور شريف الجبلي ، رئيس محلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين.

وجاء تشكيل المجلس التنفيذي للشعبة من كل من اللواء اسماعيل عبدالعزيز نائب اول للشعبة وحسام علوان نائب ثان، ومجدي الوليلي سكرتير عام للشعبة، واحمد ذكي سكرتير مساعد.





ونجح في مقاعد العضوية كل من عبدالله حلمي، مصطفي النجاري، هشام مدكور ابو العز، مجدي الوليلي، احمد جابر، احمد نصار، اسماعيل عبد العزيز، حسام علوان، احمد زكي و شهيره فؤاد ، مجدي فانوس، محمد عبد المقصود، محمود سرج، كريم صالح، بحيري احمد ، ابراهيم الضاحي، محمد حسن عزوز و عبده الكودي، ومن الشباب، حسام السلاب، و احمد مبروك.