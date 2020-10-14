إعادة تشكيل شعبة المصدرين برئاسة "الجبلي"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
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أعيد تشكيل مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين لدورة 2020/2024  عقب انتهاء انتخابات الشعبة اليوم الأربعاء والتى أسفرت عن فوز  الدكتور  شريف الجبلي ، رئيس محلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين. 
 
وجاء تشكيل المجلس التنفيذي للشعبة من كل من اللواء اسماعيل عبدالعزيز نائب اول للشعبة وحسام علوان نائب ثان، ومجدي الوليلي سكرتير عام للشعبة، واحمد ذكي سكرتير مساعد.
 

ونجح في مقاعد العضوية  كل من عبدالله حلمي، مصطفي النجاري، هشام مدكور ابو العز، مجدي الوليلي، احمد جابر، احمد نصار، اسماعيل عبد العزيز، حسام علوان، احمد زكي و شهيره فؤاد ، مجدي فانوس، محمد عبد المقصود، محمود سرج، كريم صالح، بحيري احمد ، ابراهيم الضاحي، محمد حسن عزوز و عبده الكودي، ومن الشباب، حسام السلاب، و احمد مبروك.

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