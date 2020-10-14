بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بيراميدز

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.





تشكيل الطلائع جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد بسام





خط الدفاع : أحمد مصطفى "زولا" - علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف





خط الوسط : فرانك ستفين - مهند لاشين - أحمد سمير - عمار حمدي





خط الهجوم : كريم طارق - ناصر منسي.





البدلاء :-

عمرو السيسي - محمد أشرف - أحمد كابوريا - ممدوح خالد ممدوح - أحمد داوودا - مصطفى محمود - عمرو جمال - عاصم صلاح - محمود عاطف.



