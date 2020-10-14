كورونا يبعد البابا فرنسيس عن المصلين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:56 م
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
وكالات
Advertisements

حافظ البابا فرنسيس على مسافة آمنة بينه وبين الحشود خلال عظته الأسبوعية الأربعاء، قائلا إن القواعد الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا تعني أنه يتحتم عليه التراجع.

 

وبدلا من أن يدخل البابا من باب في نهاية القاعة ويشق طريقه بين الحشود، دخل من باب المنصة وابتسم ولوّح للمصلين من مسافة بعيدة.

 

وقال: "أعتذر لتحيتكم اليوم من بعيد، لكنني أعتقد أنه إذا اتبع الجميع كمواطنين صالحين القواعد التي فرضتها السلطات، سيساعد ذلك في التعامل مع الوباء".

 

واستأنف البابا البالغ من العمر 83 عاما عظاته الأسبوعية العلنية بعد توقف دام 6 أشهر بسبب عدوى كورونا التي تسببت في وفاة 36200 شخص في إيطاليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مفاجئة من فايلر إلى موسيماني ولاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ 42 دقيقة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 12 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. سيدة تُغضب بابا الفاتيكان

كورونا Vs المساجد والكنائس.. تعرف على الدول التي أغلقت "بيوت الله"

برقية الرئيس وأدعية رفع وباء كورونا.. أبرز مظاهر احتفال المشاهير بعيد القيامة

ظافر العابدين يعنئ الأخوة الأقباط بـ عيد الفصح المجيد

الشاعر نزار فرنسيس يشارك في مبادرة "الفجر" لمكافحة "كورونا"

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

07:40 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي