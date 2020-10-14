تعليق مؤثر من محمد هنيدي على حادث تحرش فتاة المعادي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تأثر الفنان محمد هنيدي بحادثة التحرش الذي تعرضت لها فتاة المعادي وعبر عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وكتب "هنيدي" قائلا: " البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشيه في امان الله، جيه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لاننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها.


و أضاف قائلا: "ربنا يرحمك ويصبر اهلك وياريت الكائنات دي يتم توقيع أقصى عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".

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