تعليق مؤثر من محمد هنيدي على حادث تحرش فتاة المعادي

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تأثر الفنان محمد هنيدي بحادثة التحرش الذي تعرضت لها فتاة المعادي وعبر عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".



وكتب "هنيدي" قائلا: " البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشيه في امان الله، جيه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لاننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها.





و أضاف قائلا: "ربنا يرحمك ويصبر اهلك وياريت الكائنات دي يتم توقيع أقصى عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".



