تشكيل بيراميدز الرسمي أمام طلائع الجيش

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

ويواجه بيراميدز، نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم، على استاد الجبل الأخضر.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

 

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي

 

خط الهجوم: دودو الجباس

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد الشناوي - عمر جابر - محمد حمدي - محمود حمادة - جون انطوي - محمد عطوة - رجب بكار.

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