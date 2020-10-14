وكيل تعليم الفيوم: إجراءات احترازية وصحية بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع عدد من مسئولى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومديري المدارس بحضور عدد من قيادات، ومديري المراحل بإدارة ( إطسا وسنورس التعليمية ) والعلاقات العامة بالمديرية، بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاستعداد التام على أعلى مستوى بجميع المدارس على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد 2021 2020م، من خلال الاهتمام بنظافة المدرسة والحمامات ودورات المياة واستلام الكتب من مخازن الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتوزيعها على التلاميذ قبل بدء الدراسة، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال طابور الصباح وأثناء دخول الطلاب وداخل الفصول الدراسية، والمتابعة المستمرة للطلاب خلال الفسحة المدرسية من خلال الاشراف التام للسادة المعلمين الشرفاء على الطلاب طوال اليوم الدراسي، مع الأخذ فى الاعتبار قياس درجات الحرارة للطلاب أثناء اليوم الدراسي وتجهيز غرفة بالمدرسة مجهزة فى حالة حدوث أى شكوى صحية من أى تلميذ بالمدرسة.

كما أشار عبدالله إلى ضرورة نشر التوعية الصحية للطلاب بطابور الصباح والإذاعة المدرسة ووضع لافتات للطلاب بالمدرسة يمكن قرأتها خلال اليوم الدراسي، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع الوحدات الصحية التابعة والقريبة من المدرسة.

كما أشار إلى ضرورة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة، والالتزام بالحضور مبكرا لجميع العاملين بالمدرسة، وبذل مزيدا من الجهد والعطاء خلال اليوم الدراسي، وتوجية التلاميذ الى متابعة القنوات التعليمية ومنصات التعليم الالكتروني المخصصة فى شرح المواد الدراسية والتعليمية بجميع المواد الدراسية.

وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لمسئولي المراحل بالمديرية وإدارتي إطسا وسنورس التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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