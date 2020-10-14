محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:29 م
الجولة
الجولة
محمد ضوه
Advertisements
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير طريق عزبة المولة مارا بقرية فرسيس حتى الطريق الزراعي بسندنهور بمركز ومدينة بنها، والذي يبلغ طوله 4كم، باعتماد 12 مليون جنيه، والذي تنفذه (شركة الصقر).

شارك في الجولة، علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، والقائمين على التطوير، حيث شهد الهجان أعمال رفع كفاءة ورصف وتوسعة الطريق، لتصبح متنفسا حضاريا لأبناء مركز بنها والقرى المجاورة.

وخلال الزيارة جرى إطلاع المحافظ على مخطط المشروع، والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بعزبة الموله إلى الطريق الزراعي، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية والحضارية بالمنطقة.
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله
محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

07:01 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي