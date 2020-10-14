محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة الموله

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير طريق عزبة المولة مارا بقرية فرسيس حتى الطريق الزراعي بسندنهور بمركز ومدينة بنها، والذي يبلغ طوله 4كم، باعتماد 12 مليون جنيه، والذي تنفذه (شركة الصقر).



شارك في الجولة، علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، والقائمين على التطوير، حيث شهد الهجان أعمال رفع كفاءة ورصف وتوسعة الطريق، لتصبح متنفسا حضاريا لأبناء مركز بنها والقرى المجاورة.



وخلال الزيارة جرى إطلاع المحافظ على مخطط المشروع، والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بعزبة الموله إلى الطريق الزراعي، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية والحضارية بالمنطقة.