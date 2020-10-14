رانيا محمود ياسين باكية بعد وفاة والدها: "فقدت سندي.. وربنا ما يوري حد هذا الوجع"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، باكية على وفاة والدها الفنان محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا، قائلة "فقدت سندي".

وأضافت "رانيا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كان عقل وأخلاق تمشي على الأرض". وتابعت باكية "ربنا ما يوري حد الوجع اللي أنا فيه وربنا يرحمه رحمة واسعة".

وفي ذات السياق نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفنان الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: " خالص العزاء لمصرنا والعرب في وفاة الفنان محمود ياسين".

وأضاف "رحمة الله عليه ورحمة واسعة كنت محظوظ، عرفته فترة كبيرة في أواخر حياتي كان ملتزم ومحب لله ورسوله وكان من الصالحين ممن حسنت خاتمتهم وهذا ما نراه".

وتابع "كان مؤديا للشعائر عارفا بدين الله وعمل دور الإمام أبو حنيفة النعمان وخدم الشخصية خدمة جليلة للغاية وبرع في الأدوار الإسلامية والوطنية".

واستطرد خالد الجندي "هذا الرجل رمز من رموز الثقافة والفن والتاريخ المصري المعاصر وخالص العزاء لأسرته الكريمة، وصلاة الجنازة غدًا بمنزل الشرطة بالشيخ زايد".

وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

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