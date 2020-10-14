معتز الدمرداش يترك قناة "المحور" ويتجه لإحدى قنوات دبي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ترك الإعلامي معتز الدمرداش قناة "المحور" وذلك لتعاقده مع إحدى القنوات بدبي.

وجاء ذلك عقب عودته لتقديم برنامج "90 دقيقة"، منذ أقل من أسبوعين، وكان قد أخبر القناة بذلك منذ أسبوع.

ومن المقرر أن يقدم برنامجه "90 دقيقة"، الإعلامي أسامة كمال والإعلامية جيهان لبيب.

يذكر أن برنامج "90 دقيقة" كان يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش يومي الخميس والجمعة، وباقي أيام الأسبوع الإعلامي أسامة كمال والإعلامية جيهان لبيب.

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