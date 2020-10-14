عزة مصطفى تهاجم أفيخاي أدرعي بسبب محمود ياسين: حرامي أفلام ومزور تاريخ (فيديو)

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نعت الإعلامية عزة مصطفى الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عاما.

وقالت مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الأستاذ الجميل محمود ياسين رحل في شهر نصر أكتوبر وهو صاحب أجمل الأفلام الوطنية».



وتابعت «ممثل ثقيل وصاحب صوت وأداء مميز، فضلا عن مواقفه وآرائه الواضحة في القضايا الوطنية المهمة وخاصة فيما يتعلق بالتطبيع»، مردفا «أقول لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي نعى محمود ياسين وقال إن أفلامه كانت تعرض في تلفزيون إسرائيل هل أنت متعرفش إن محمود ياسين كان ضد التطبيع».



وتابع «هل أنت حرامي أفلام كمان مش مزور تاريخ بس، أعتقد أهم فيلم عجبك للفنان الراحل محمود ياسين هو الصعود إلى الهاوية».



وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتوفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.



بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

