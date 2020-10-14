رسالة مفاجئة من فايلر إلى موسيماني ولاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه والجهاز الفني الجديد والإدارة برسالة قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص فايلر على نشر صورة له مع الفريق، عند التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدور الثمانية لبطولة إفريقيا، معلقًا عليها "موسيمانى..أتمنى أن أكرر هذا الاحتفال مرة أخرى ولكن فى منزلى السبت المقبل".

وكان فايلر أنهى علاقته بالنادي الأهلي، بداية الشهر الجاري لعدم قدرته على البقاء في القاهرة بسبب ظروف أسرية، ليتم تعين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربًا للفريق خلفًا به في منصبه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.