وكيل تعليم الفيوم يلتقي موجهي الصفوف الأولي بالإدارات التعليمية

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التقي الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بموجهي الصفوف الأولي بالمديرية والإدارات التعليمية، بقاعة مركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور الأستاذ أحمد خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبدالفتاح، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية.



وأكد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على ضرورة الانضباط والالتزام في العمل وبذل مزيدا من الجهد منذ بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد2021م، وتفعيل منظومة التعليم الجديدة.

