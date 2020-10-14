"تسريبات جديدة لبريد هيلاري".. القذافي كان ضحية أطنان الذهب والنفط (فيديو)

أظهرت وثيقة أمريكية جديدة مسربة من بريد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في حقبة باراك أوباما الأولى، أن الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، أمر بالتدخل في ليبيا عام 2011، للإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي.

لكن ما الأسباب الحقيقية وراء مقتل القذافي؟ الوثيقة البريدية المسربة تتحدث عن دور فرنسي مشبوه، حيث أمر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالتدخل في ليبيا من أجل الذهب والنفط، الوثيقة التي حملت تاريخ الثاني من أبريل 2011 قالت إن السبب وراء تدخل فرنسا في ليبيا هو كميات هائلة من الذهب، بالإضافة إلى المخزون النفطي الكبير، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية .

فالقذافي كان يضع يده على 143 طنا من الذهب، وكذلك 143 طنا من الفضة، وفي مارس 2011 نُقل الذهب والفضة من البنك المركزي إلى جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد.

وبحسب التسريبات كان القذافي يعتزم إنشاء عملة أفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي وتكون العملة الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية، وكانت قيمة الذهب والفضة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، واكتشفت المخابرات الفرنسية الأمر مع بدء الانتفاضة ضد القذافي، وكانت عاملا في دفع ساركوزي للتدخل في ليبيا.

كما سردت الوثيقة 5 أسباب دفعت فرنسا للإطاحة بالقذافي، هي الرغبة في الحصول على حصة أكبر من النفط الليبي، وزيادة النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا، وتحسين وضع ساركوزي السياسي وسمعته داخل فرنسا، ومنح الجيش الفرنسي فرصة لإعادة تأكيد مكانته في العالم، والأهم من كل ذلك منع نفوذ القذافي في أفريقيا.