"تسريبات جديدة لبريد هيلاري".. القذافي كان ضحية أطنان الذهب والنفط (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت وثيقة أمريكية جديدة مسربة من بريد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في حقبة باراك أوباما الأولى، أن الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، أمر بالتدخل في ليبيا عام 2011، للإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي.

لكن ما الأسباب الحقيقية وراء مقتل القذافي؟  الوثيقة البريدية المسربة تتحدث عن دور فرنسي مشبوه، حيث أمر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالتدخل في ليبيا من أجل الذهب والنفط، الوثيقة التي حملت تاريخ الثاني من أبريل 2011 قالت إن السبب وراء تدخل فرنسا في ليبيا هو كميات هائلة من الذهب، بالإضافة إلى المخزون النفطي الكبير، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية .

 

فالقذافي كان يضع يده على 143 طنا من الذهب، وكذلك 143 طنا من الفضة، وفي مارس 2011 نُقل الذهب والفضة من البنك المركزي إلى جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد.

 

وبحسب التسريبات كان القذافي يعتزم إنشاء عملة أفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي وتكون العملة الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية، وكانت قيمة الذهب والفضة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، واكتشفت المخابرات الفرنسية الأمر مع بدء الانتفاضة ضد القذافي، وكانت عاملا في دفع ساركوزي للتدخل في ليبيا.

 

كما سردت الوثيقة 5 أسباب دفعت فرنسا للإطاحة بالقذافي، هي الرغبة في الحصول على حصة أكبر من النفط الليبي، وزيادة النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا، وتحسين وضع ساركوزي السياسي وسمعته داخل فرنسا، ومنح الجيش الفرنسي فرصة لإعادة تأكيد مكانته في العالم، والأهم من كل ذلك منع نفوذ القذافي في أفريقيا.

أخبار تهمك

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تجديد حبس نجل القيادي الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 12 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد الشيخ يفجر براكين الغضب ويطلب الرحيل قبل لقاء الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

07:01 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي