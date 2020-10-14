طارق الشناوي ينعى محمود ياسين: فقدنا نجما عربيا وواجهة مشرفة لمصر.. فيديو

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نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان محمود ياسين، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 79 عاما.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "فقدنا نجما عربيا وليس مصريا فقط، محمود ياسين واجهة مشرفة لنا، جميعنا كنا نشعر باعتزاز في جميع المهرجانات كون محمود ياسين يمثلنا، فهو ممثل وسفير فوق العادة"، متابعا "محمود ياسين جمع بين التألق الفني، فضلا عن الاحترام والتقدير من قبل الجمهور".



وأكد أن الفنان محمود ياسين كان يحرص على حضور الندوات التي يعقدها الصحفيون في التسعينات لمواجهة الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن الفنانة أمينة رزق بقدرها الكبير عرضت كلمتها في إحدى الندوات على الفنان الراحل للتأكيد على مدى سلامتها لغويا، وهو ما يبرز قيمة محمود ياسين حتى



ولفت إلى أن أفلام أغنية على الممر، والخيط الرفيع، ونحن لا نزرع الشوك، وقاع المدينة تعد من أهم أفلام الفنان محمود ياسين.



وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".



في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.



بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.



وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

