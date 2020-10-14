محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة، بحي غرب شبرا، بتكلفة 21 مليون جنيه ويتولى تنفيذه أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.



وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.



ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.



كما استكمل المحافظ، الحملة المكبرة بالاشتراك وباستخدام معدات ثلاث مدن، لإزالة تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية، بمنطقة ميت نما ومنطي وحوض العمدة، حيث جرى إزالة من بداية الحملة حتى الآن، ما يزيد عن 1550 طن قمامة، وجرى نقلهم للمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.



كما تابع الهجان منظومة رفع القمامة ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسيه بحي شرق شبرا الخيمه التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي، حيث تفقد شارع 15 مايو وشارع 135، ووجه برفع تراكمات القمامة بالشوارع ووجه بإزالتها وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع.



وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل، حيث وجه بضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الإنتهاء من الأعمال، حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي الذين يجرى تدريبهم على العمل الميداني لمدة شهر بالقليوبية.