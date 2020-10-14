أستاذ قانون دستوري: لا يجوز الجمع بين عضوية "النواب" و"الشيوخ"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه يوجه التحية للنائب محمد أبو العينين، على المجهودات التي يقدمها لأهالي دائرته، موضحًا أنه يعلن تأييده له في انتخابات مجلس النواب 2020، كونه رجلًا وطنيًا، ووجوده إضافة للناس أكثر من أي شخص آخر.

وأضاف المغازي، خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن أبو العينين، مثال للاحترام، وكان أحد أصدقائه يرغب في تطوير أحد المساجد، وهو ما ساعده عليه النائب محمد أبو العينين على الفور، مشيرًا أن هذا الموقف ضمن مواقف كثيرة يقوم بها لأهالي دائرته أو حتى خارجها، ويلقى تقديرًا كبيرًا من الجميع بالإضافة للقيادة السياسية.

واستكمل أن النائب محمد أبو العينين، ليس فقط شخصية برلمانية مصرية، وإنما شخصية برلمانية دولية، والجميع يتحدث عن هذا الرجل بإعجاب، مضيفًا: «لم أعلن تأييدي لأحد من قبل، ولكن عندما أرى الشخصيات البسيطة والشخصيات الدولية أيضًا، تشكره وتوجه له التحية لابد وأن أعلن تأييدي له، كونه يؤدي دوره بحرفية كبيرة».

وتابع حديثه، عن مجلس الشيوخ، أنه لا تفرقة بين المٌعين أو المنتخب، موضحًا أن الدستور يؤكد أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلا أن حضور النواب المُعينين بمجلس الشيوخ، بمثابة تقديم استقالة.

وواصل المغازي حديثه، أنه رسميًا لم يصدر القرار الجمهوري حتى الآن بشأن التعيينات بمجلس الشيوخ، لذلك لا بد أن ينتظر الجميع القرار الجمهوري.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، أنها تراقب عن كثب مخالفات الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن هناك تعاون كبير مع مجلس الدولة، وما تمارسه الهيئة من جهد في الدور المنوط به في الانتخابات، فضلًا عن الإشراف القضائي على الانتخابات.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، بمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأكد أهمية دور أعضاء مجلس الدولة، لما تمثله تلك الانتخابات من ترسيخ للديمقراطية، ونص عليها الدستور المصري، وأناط بالقضاء الإشراف عليها، مشيرًا إلى أن دلالة إيمان شعب مصر بالديمقراطية تتجسد في استحقاق انتخابات مجلس النواب، والتي تتميز بإدارة وتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات.

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