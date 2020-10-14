شاهد.. تفاصيل القرار الإلزامي بتخفيض أوزان أفراد الشرطة الهندية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقريرا مصورًا حول قرار إلتزامي من المحكمة الهندية بتخفيض أوزان أفراد الشرطة.

وأضاف التقرير أن تخفيض الوزن أمر إجباري في الشرطة الهندية عليك تخفيض وزنك، حيث كان هذا شرط المحكمة العليا فى إقليمي البنجاب وهاريانا شمالي الهند ضد رجال الشرطة للموافقة على رغبتهم في المشاركة بعمليات المداهمة التى تستهدف المهربين وتجار المخدرات.

وأوضح التقرير أن القاضي أرفيند سينغ سانغو أن فرض هذا القرار على المسؤولين فى الشرطة بعد فشل بعض عناصر الشرطة في اعتقال متهم بقضية مخدرات بسبب وزنهم الزائد وذلك على الرغم من أن المتهم في منتصف العمر.

وأشار التقرير إلى أن القاضي سانغو أن دعا لإجراء اختبارات لياقة لرجال الشرطة الذين فشلوا فى اعتقال المتهم، وهدد رجال الشرطة أصحاب الأوزان الزائدة خضوعهم لبرامج لياقة بدنية.

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