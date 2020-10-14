وكيل تعليم الفيوم يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

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تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استعدادات مدارس الفيوم للعام الدراسي الجديد 2021/2020م، حيث تابع عدد من المدارس ومنها مدرسة الفيوم الثانوية للبنات ومدرسة محي الدين أبوالعز الابتدائية بغرب الفيوم.



وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المتميز المبذول في العمل وأكد على ضرورة بذل مزيدا من الجهد منذ بداية العام الدراسي الجديد، كما أكد على ضرورة نظافة المدارس والفصول وحمامات المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي وتطهير وتعقيم الفصول وقاعات التدريس باستمرار.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و" 15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

